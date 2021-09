dpa/ picture alliance/ Thierry Lindauer Bild: dpa/ picture alliance/ Thierry Lindauer

Do 23.09.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- Ein Europa, ein Kabel

Europa will einheitliche Ladekabel für Elektrogeräte – gut so und längst überfällig, meint Holger Beckmann in seinem Zwischenruf. Aber wird die Umsetzung in der EU möglicherweise vom technischen Fortschritt überholt?