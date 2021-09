dpa/ Carsten Koall Bild: dpa/ Carsten Koall

Do 16.09.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- Nach der Einigung ist vor dem nächsten Streik

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) haben in ihrem Tarifstreit eine Einigung erzielt. Der Geltungsbereich des neuen Tarifvertrages erfasst aber alle Eisenbahner in den Bahn-Unternehmen. Schon drohen neue Konflikte, moniert Lars Hofmann in seinem Zwischenruf.