dpa Bild: dpa

Mo 30.08.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- Laschets Wahlkampf: Zwei Schritte vor und einer zurück

Armin Laschet trat am Sonntag beim Fernseh-Triell der beiden Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin energisch auf. Höchste Zeit, meint Hauptstadtkorrespondent Martin Ganslmeier. Am Tag danach verpuffte der kämpferische Anstrich aber in einer improvisiert wirkenden Pressekonferenz.