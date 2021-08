Nach der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kamen nicht nur Helferinnen und Helfer – sondern auch hoher politischer Besuch. Das stößt nicht unbedingt auf Begeisterung, wie Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) nun feststellen mussten. Es geht vor allem um die Bilder, so Volker Best, Politologe an der RWTH Aachen.