imago images/ Jean Marc Quinet

Di 20.07.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- EU-Rechtsstaatlichkeitsprüfung – aber bitte mit Konsequenzen!

EU-Länder sollen sich eigentlich an die Rechtsstaatlichkeit halten – so die Theorie. Ob sie das tun, prüft der Jahresbericht, den die EU-Kommission am Dienstag zum zweiten Mal vorgelegt hat. Fehlverhalten wird aber noch zu sehr toleriert, meint Matthias Reiche in seinem Zwischenruf.