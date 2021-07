dpa Bild: dpa

Mo 19.07.2021 | 17:08 | Zwischenruf

- Handy-Spionage: "Tod einer lebendigen Zivilgesellschaft"

Polizeibehörden und Geheimdienste haben in vielen Ländern der Welt offenbar Oppositionelle, Aktivistinnen und Journalisten ausspioniert - mit der Spionage-Software "Pegasus". Das haben Redaktionen aus zehn Ländern recherchiert. Diese Sache geht wirklich alle an, meint Marc Hoffmann in seinem Kommentar.