dpa/ Robert Michael Bild: dpa/ Robert Michael

Do 17.06.2021 | 17:11

- Heiß, heißer, Klimakrise

Ist das jetzt der Klimawandel oder einfach nur mal ordentliche Junihitze? Am Ende ist die Antwort auf diese Frage gar nicht so wichtig, denn der Klimawandel ist sowieso da und deswegen müssen wir ihn bekämpfen, argumentiert ARD-Klimaexperte Werner Eckert in seinem Zwischenruf.