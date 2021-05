- Häusliche Gewalt: "Corona hat als Verstärker gewirkt"

Immer mehr Frauen suchen Unterstützung beim bundesweiten Hilfetelefon. Das ist am Montag bei der Vorstellung des Jahresberichts deutlich geworden. Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig und nimmt zu, gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Hinsehen und reagieren - darum geht es, kommentiert Kilian Pfeffer.

Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist erreichbar unter der Telefonnummer: 08000 116 016 - es gibt auch eine Online-Beratung.

In Berlin gibt es außerdem die BIG-Hotline der "Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen": (030) 611 03 00 - täglich von 8 bis 23 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.