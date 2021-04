imago images/ Ralph Peters Bild: imago images/ Ralph Peters

Do 29.04.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- Bundesverfassungsgericht for future

Das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag verkündet, dass das deutsche Klimaschutzgesetz teilweise verfassungswidrig ist. Damit macht das Gericht zum ersten Mal dem Gesetzgeber in Umweltfragen einen Strich durch die Rechnung und es nimmt kommende Generationen in den Blick, so Gigi Deppe in ihrem Zwischenruf.