dpa Bild: dpa

Do 01.04.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- Laschet, der Spätdenker

Die Corona-Lage in Deutschland ist beunruhigend - und was macht die Politik? CDU-Chef Armin Laschet will erstmal nachdenken. Alle politischen Verantwortlichen müssen sich fragen lassen, was sie eigentlich während des vergangenen Jahres gemacht haben, findet Franka Welz.