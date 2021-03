- Union: Die Wahlschlappe als Chance

Die CDU ist in einem historischen Tief: In Rheinland-Pfalz bleibt sie hinter der SPD, in Baden-Württemberg wäre jetzt eine Ampel-Koalition möglich. Die Vize-Parteivorsitzende Silvia Breher führt das aber nicht auf die Maskenaffäre zurück, sondern vor allem auf die beliebten Kandidaten der anderen Parteien.