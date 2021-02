picture alliance / TT NYHETSBYR?N Bild: picture alliance / TT NYHETSBYR?N

Do 18.02.2021 | 15:05 | Zwischenruf

- Gesucht: Impfstoff gegen deutsches Dauer-Nörgeln

Erst wird gemeckert, dass es zu wenig Impfstoff gibt. Dann wird die Impfreihenfolge beklagt. Jüngst verfallen einigen Menschen in Zorn, wenn sie nicht genau den Impfstoff bekommen, den sie am liebsten hätten. Ein Volk in Aufruhr - jeden Tag aufs Neue. Das nervt, findet Evi Seibert.