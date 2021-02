imago images Bild: imago images

Do 04.02.2021 | 17:10 | Zwischenruf

- Meine Freiheit und die Freiheit der anderen

Der Ethikrat empfiehlt, dass Geimpfte in Deutschland keine Sonderrechte bekommen sollen. Aber ist das wirklich gerecht? Oder müssen jetzt alle an einem Strang ziehen? Darüber streiten die ARD-Hauptstadtkorrespondenten Thorsten Huhn und Martin Bohne in ihrem Zwischenruf.