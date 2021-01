dpa/ picture alliance/ Stefan Schurr/ Westend61 Bild: dpa/ picture alliance/ Stefan Schurr/ Westend61

Fr 15.01.2021 | 17:05 | Zwischenruf

- Wettlauf zur schönen, virusfreien Welt

Einen kompletten Shutdown inklusive der Wirtschaft schlägt derzeit die Initiative "Zero Covid" vor. Doch damit verrennen wir uns auf dem Weg in eine virusfreie Welt, meint Wirtschaftsredakteur Gerd Dehnel in seinem Zwischenruf.