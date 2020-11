dpa Bild: dpa

Fr 27.11.2020 | 15:30 | Zwischenruf

- Einsames Weihnachten in Berlin

Die Feiertage werden in Berlin noch ein bisschen einsamer als sonst. Denn in der Hauptstadt gilt wegen der Pandemie: Maximal fünf Menschen dürfen sich über Weihnachten und Silvester treffen, Kinder ausgenommen. In anderen Bundesländern sind es zehn. Gerecht ist das nicht, kommentiert Birgit Raddatz in ihrem Zwischenruf.