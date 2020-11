dpa Bild: dpa

Mi 25.11.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Gewalt an Frauen: Es gibt noch viel zu tun!

Weltweit haben Frauenrechtlerinnen am Mittwoch darauf aufmerksam gemacht, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen nach wie vor ein riesiges Problem ist. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Auch in Deutschland muss da noch viel getan werden, meint ARD-Rechtsxepertin Gigi Deppe.