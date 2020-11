Kapek: "Böllern ist in diesem Jahr nicht angemessen"

Über ein Verbot von privatem Feuerwerk zu Silvester wird schon länger diskutiert. In diesem Jahr sei das Thema besonders wichtig, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek. Krankenhäuser müssten in der Pandemie von Feuerwerks-Verletzten entlastet werden.