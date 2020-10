imago images/ melis Bild: imago images/ melis

Fr 16.10.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Brexit – ohne EU-Kompromisse geht's nicht

Die Fronten sind und bleiben hart zwischen der EU und Großbritannien. Premierminister Boris Johnson kündigte an, man mache sich für einen No-Deal bereit. Die EU will aber weiter verhandeln. Sollte sie auch, kommentiert Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt in ihrem Zwischenruf.