dpa/ Patrick Pleu Bild: dpa/ Patrick Pleu

Mi 07.10.2020 | 17:51 | Zwischenruf

- Kühler Kopf und harte Kante

In den kommenden Tagen will sich die Bundesregierung mit den Partnern in der EU über Sanktionen gegen Russland verständigen. Es geht dabei gezielt gegen Verantwortliche, kommentiert Markus Sambale aus dem Hauptstadtstudio in seinem Zwischenruf.