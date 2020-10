dpa Bild: dpa

Di 06.10.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- "Wir brauchen eine Kultur des Hinsehens, nicht des Wegsehens"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Dienstag einen Lagebericht über rechtsextreme Verdachtsfälle in den Sicherheitsbehörden vorgestellt - der gilt jedoch als wenig aussagekräftig. Unabhängige Studien könnten wichtige Erkenntnisse liefern, doch was zu tun ist, ist ohnehin schon klar, meint Extremismus-Experte Michael Götschenberg.