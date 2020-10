picture alliance / ROBIANUTRECHT Bild: picture alliance / ROBIANUTRECHT

Mo 05.10.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Recht auf Home Office: Heil schafft bürokratischen Aufwand

Arbeitsminister Hubertus Heil will modernes, also mobiles, Arbeiten fördern. Da sich einige Arbeitgeber aber dagegen wehren, ihre Mitarbeiter ins Home Office zu schicken, soll nun ein Gesetz her. Das ist pure Reglungswurt, meint unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb.