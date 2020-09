dpa Bild: dpa

Di 29.09.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Warnstreiks: Gespräche wären ein erster Schritt

Eine Drohkulisse war es nicht, was die Gewerkschaft verdi mit den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr am Dienstag aufgebaut hat. Trotzdem ist der Streik berechtigt, weil er auf die noch immer ungleiche Bezahlung in Ost und West aufmerksam, meint Inforadio-Reporterin Lisa Steger.