Fr 25.09.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- "Die Bewegung sollte anerkennen, dass etwas passiert"

Bundesweit haben sich am Freitag mehrere tausend Menschen an der Klima-Demo von Fridays for Future beteiligt. Klimaschutz ist das wichtigste Problem unserer Zeit, findet auch Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert. Dennoch müssten sich die AktivistInnen kompromissbereiter zeigen und Bemühungen der Bundesregierung anerkennen.