Petros Giannakouris/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Di 15.09.2020 | 17:10 | Zwischenruf

- Griechenland ist überfordert - Deutschland muss helfen

Deutschland will 1.553 zusätzliche Geflüchtete von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt. Das gehe aber an der Realität in Griechenland vorbei, kommentiert Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann.