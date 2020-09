picture alliance / imageBROKER Bild: picture alliance / imageBROKER

Mo 07.09.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- "Jugendliche brauchen Angebote jenseits der Rattenfänger"

In Brandenburg gibt es so viele Rechtsextremisten wie noch nie. Das geht aus dem am Montag vorgestellten Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 hervor. Es ist der sechste Anstieg in Folge. Was bedeutet das für Brandenburg und was muss da getan werden? Der landepolitische Korrespondent Oliver Soos kommentiert.