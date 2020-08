dpa Bild: dpa

Fr 21.08.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Rasche Ruhe in der AfD ist ein Trugschluss

Andreas Kalbitz darf vorerst nicht in die AfD zurück – das hat das Gericht entschieden. Schlimmer hätte die Woche für den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Andreas Kalbitz kaum laufen können. Ist er nun politisch vorerst kaltgestellt. Was aber nicht heißt, dass damit Ruhe in der AfD einkehrt, kommentiert Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner.