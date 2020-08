Die erste Unterrichtswoche in Berlin und Brandenburg geht zu Ende. Eine Berliner Schule musste wegen Corona bereits geschlossen werden. An anderen Schulen sind einzelne Klassenverbände und Lehrer in Quarantäne. Landesschülersprecher Richard Gamp sieht erhebliche Schwächen im Hygienekonzept. Die Umsetzung der Maßnahmen sei komplett schulabhängig.