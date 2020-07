In der Fleischindustrie sollen vom kommenden Jahr an Werksverträge und Leiharbeit verboten sein. In dem neuen Gesetz dürfe es keine Schlupflöcher für die Fleischindustrie geben, mahnt Freddy Adjan, Vize-Vorsitzender bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).