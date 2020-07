imago images/ Minkoff Bild: imago images/ Minkoff

Di 14.07.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Ein Schloss macht noch keinen Kanzler

Markus Söder präsentierte Angela Merkel am Dienstag die perfekte bayerische Bilderbuch-Kulisse. Die Kanzlerin spielte die Show mit - als Dank für Söders Unterstützung in der Coronakrise. Söders Chancen als Kanzlerkandidat hilft der Auftritt aber nur bedingt, meint Sabine Henkel in ihrem Zwischenruf.