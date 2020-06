imago images / Christian Ditsch Bild: imago images / Christian Ditsch

Mo 15.06.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Gelbe Karte nach groben Fouls

Schon länger stand der Brandenburger AFD-Landesverband in der Kritik, nun hat ihn der Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Die Brandenburger AfD erinnere etwas an einen brutalen Fußballspieler, meint Inforadio-Landeskorrepondent Oliver Soos. Ob die Partei ihre "Spielweise" in Zukunft mäßigt, bleibe trotzdem fraglich.