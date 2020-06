picture alliance/Carsten Koall/dpa Bild: picture alliance/Carsten Koall/dpa

Di 09.06.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Urteil gegen Seehofer: Die Grenze zwischen Staat und Partei

Innenminister Horst Seehofer hat einen Rechtsstreit gegen die AfD verloren. Dabei ging es um Kritik an der Partei, die Seehofer auch auf der Homepage seines Ministeriums veröffentlicht hat. Die Richter stellen klar: Das durfte er nicht. Unser Reporter in der Rechtsredaktion in Karlsruhe, Bernd Wolf, erklärt, was das Urteil genau bedeutet.