Fr 29.05.2020 | 17:10 | Zwischenruf

- Der Letzte macht die Kippe aus

Tabakwerbung ist in der EU so gut wie verboten. Deutschland ist eine Ausnahme, Ärzt*innen und Verbraucherschützer*innen fordern seit langem ein Werbeverbot. Nun hat die Union ihren Blockadekurs aufgegeben - besser spät als nie, meint Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert in seinem Zwischenruf.