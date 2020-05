imago images/ Hindustan Times Bild: imago images/ Hindustan Times

Di 26.05.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Lockerungsunsinn - all inclusive

Am 15. Juni könnten die Grenzen zu vielen europäischen Ländern wieder geöffnet werden. Aber ist es im Moment wirklich so erstrebenswert, sich nach der Reise in die Ferne zu sehnen? Sabine Henkel aus dem Hauptstadtstudio vertritt da eine ganz klare Meinung.