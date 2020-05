imago images / Panthermedia Bild: imago images / Panthermedia

Mi 20.05.2020 | 17:10 | Zwischenruf

- Fleischindustrie: "Arbeitnehmer zahlen mit ihrer Gesundheit"

In der Fleischindustrie will die Regierung die Arbeitsbedingungen verbessern. Denn viele Schlachthof-Arbeiter aus dem Ausland leben dichtgedrängt in Sammelunterkünften und kennen ihre Rechte nicht. Das soll sich jetzt ändern. Recht so, kommentiert Korrespondentin Claudia Plass.