Mi 15.04.2020 | 17:10 | Zwischenruf

- Trump kritisiert WHO - aus reinem Eigennutz

In der Coronakrise steht US-Präsident Trump mächtig unter Druck. Nun hat er die WHO beschuldigt, zu langsam gehandelt zu haben und will deswegen die Zahlungen einstellen. Kritik hagelte es von allen Seiten. Auch USA-Korrespondent Torben Ostermann erkennt in den Vorwürfen vor allem Eigennutz.