imago images / IPON Bild: imago images / IPON

Fr 03.04.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Kanzlerin Merkel und das Vertrauen

Für die CDU gab es am Freitag gute Nachrichten, denn Kanzlerin Merkel ist aus der Quarantäne zurück. Auch die Große Koalition stand lange nicht mehr so gut da laut ARD-Deutschlandtrend. Das sah vor ein paar Wochen noch ganz anders aus, meint Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in seinem Zwischenruf.