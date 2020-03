imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 23.03.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Ein Lorbeerkranz passt nur auf ein einziges Haupt

Gemeinsam Handeln ist nicht die Vorliebe von Markus Söder. In der Corona-Krise gilt für ihn das Motto "Bavaria First". Dass er dabei den Bewerbern für den CDU-Vorsitz auch noch echte Führungsstärke demonstrieren kann, ist in Söders Augen ein perfekter Kollateralnutzen, meint Barbara Kostolnik in ihrem Zwischenruf.