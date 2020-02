imago images / Stephan Wallocha Bild: imago images / Stephan Wallocha

Mo 24.02.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Kopflose CDU - das Chaos nimmt kein Ende

Ende April soll feststehen, wer die CDU künftig führen soll. Das hat die Partei am Montag beschlossen. Falls die CDU-Führung geglaubt haben sollte, mit dem Zeitplan zur Wahl des neuen Parteichefs jetzt wieder in die Offensive zu kommen, so hat sie sich geirrt - meint jedenfalls Uwe Lueb aus unserem Hauptstadtstudio.