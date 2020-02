dpa Bild: dpa

Do 20.02.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Attentat in Hanau: Wie Worte wirken

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in Zusammenhang mit der Blutttat von Hanau von Rassismus. Die Wortwahl ist in Zusammenhang mit solchen Anschlägen wichtig, meint Birgit Schmeitzner aus dem Hauptstadtstudio in ihrem Zwischenruf.