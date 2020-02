- "Die Taten sind nicht fremdenfeindlich - Sie sind rassistisch."

Elf Tote gabe es am am Mittwochabend in Hanau, einer davon der mutmaßliche Täter. Der 43-jährige Deutsche hat ein "Manifest" sowie mehrere Videos hinterlassen, auf denen er laut ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg "ein rassistisches Weltbild bis hin zu Völkermordfantasien" entwickelt.