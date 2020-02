picture alliance/AP Images Bild: picture alliance/AP Images

Do 13.02.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Coronavirus: China sucht einen Sündenbock

Die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten steigt immer weiter an. China will mittlerweile vor allem eins demonstrieren: Dass die Führung in Peking das Problem im Griff hat. Doch dabei ist China vor allem auf der Suche nach einem Sündenböcken, kommentiert China-Korrespondent Axel Dorloff.