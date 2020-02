Davon war er einen Tag später dann aber wohl nicht mehr so richtig überzeugt: Klinsmann tritt völlig überraschend zurück - 76 Tage nach Amtsbeginn und per Nachricht auf Facebook. Damit überrascht er auch den Verein, der davon zunächst nichts weiß. Der Grund für die Demission: Angeblich mangelnde Unterstützung durch die handelnden Personen. Hertha teilt mit: "Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen." Kurios: Seinen Platz im Aufsichtsrat will Klinsmann behalten - und damit die Personen kontrollieren, die ihm angeblich zu wenig Rückendeckung gaben.