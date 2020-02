dpa/ Martin Schutt Bild: dpa/ Martin Schutt

Do 06.02.2020

- Die FDP und ihr 25-Stunden-Ministerpräsident

Am Mittwoch ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden – mit Stimmen der AfD. Am Donnerstag hat er aber seinen Rücktritt angekündigt. Die Folgen für die FDP-Bundespolitik skizziert Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz im Zwischenruf.