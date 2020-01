picture alliance/Paul Zinken/dpa Bild: picture alliance/Paul Zinken/dpa

Do 30.01.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Hurra, die Groko lebt noch!

Am Mittwochabend hat sich in Berlin der Koalitionsausschuss getroffen - zum zweiten Mal mit der neuen SPD-Spitze, zum ersten Mal in diesem Jahr. Die Koalitionäre wollten vor allem vergewissern, dass sie noch da sind, Hauptstadt-Korrespondentin Sabine Müller im Zwischenruf.