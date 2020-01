imago images/ Rainer Droese Bild: imago images/ Rainer Droese

Do 23.01.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Höchste Zeit für ein Verbot von "Combat 18"!

Bundesinnenminister Seehofer hat am Donnerstag die rechtsextreme Vereinigung "Combat 18" verboten. Rund 200 Polizeibeamte waren daher im Einsatz und durchsuchten Wohnungen in mehreren Bundesländern. ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt findet das Verbot gut und meint in seinem Zwischenruf: Es war höchste Zeit dafür.