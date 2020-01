imago images/ Florian Gaertner Bild: imago images/ Florian Gaertner

Mo 20.01.2020 | 17:05 | Zwischenruf

- Deutschland muss im Libyen-Konflikt Gestaltungsmacht bleiben

Auf der Libyenkonferenz in Berlin am Sonntag haben sich die Parteien auf eine Waffenruhe geeinigt und baldige Gespräche ins Auge gefasst. Deutschland hat dabei eine ganz besondere außenpolitische Rolle übernommen, kommentiert Hauptstadtkorrespondent Achim Wendler in seinem Zwischenruf.