Fr 06.12.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Kein Krawall, kein Knall!

Aufbrechen wollen sie, in eine neue Zeit, so der Slogan der SPD. Dass dieser Aufbruch mit dem neuen Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gelingt, ist allerdings fraglich, kommentiert ARD-Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in seinem Zwischenruf.