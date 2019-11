dpa/ Soeren Stache Bild: dpa/ Soeren Stache

Mi 20.11.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Kenia-Koalition – Chance oder Risiko?

In Brandenburg beginnt am Mittwoch ein neues Regierungs-Experiment. Nach zehn Jahren rot-rot hat nun eine rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition die Arbeit aufgenommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke wurde zudem im Amt bestätigt, obwohl ihm drei Abgeordnete die Gefolgschaft verweigerten. Wie der Start dieser neuen Regierung zu bewerten ist, fasst unser Brandenburg-Korrespondent Dominik Lenz in seinem Zwischenruf zusammen.