Nach den tödlichen Schüssen in Halle stehen nun der Täter und seine Vorgehensweise im Fokus. Denn sein Resonanzraum waren nicht die klassischen Neonazikreise. Stattdessen richtete er sich an eine Community im Internet, die rassistisch und verschwörungstheoretisch unterwegs ist. David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt bei Miteinander e.V. kennt sich in der Szene aus. Im Inforadio-Interview erklärt er, was nun unternommen werden kann.