imago images/ Ali Unal Bild: imago images/ Ali Unal

Fr 04.10.2019 | 17:05 | Zwischenruf

- Wogen glätten, Pakt retten - um jeden Preis?

Der Flüchtlingspakt mit der Türkei wackelt - deshalb lässt sich Innenminister Horst Seehofers Mission in der Türkei heute so zusammenfassen: Wogen glätten, Pakt retten. Bei seinem kurzen Besuch in Ankara hat Seehofer der Türkei weitere Unterstützung zugesagt, auf beiden Seiten herrschte demonstrative Harmonie. Eine Hand wäscht die andere. Aber zu welchem Preis? Das fragt EU-Korrespondent Malte Pieper in seinem Zwischenruf.